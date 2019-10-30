العمران: الشباب بدأ يفرض شخصيته

أكد ناصر العمران لاعب فريق الشباب لكرة القدم، أن وضع فريقه في كأس محمد السادس للأندية الأبطال يسير حسب ما هو مخطط له وبشكل جيد، حيث خاض أمس الأول ثالث مواجهة له كانت أمام نظيره شباب الأردن الأردني ضمن ذهاب دور الـ16، ونجح في تحقيق الفوز الثالث على التوالي بهدف.

وتخطى الشباب عقبة شبيبة الساورة الجزائري في دور الـ32 بعد فوزه خارج ملعبه بنتيجة 3 /1، ثم بهدفين دون رد في الإياب.

وقال لـ"الاقتصادية" العمران "الفوز تحقق ولله الحمد حتى لو كان متأخرا، ومن الأساس كنا عاقدي العزم على تحقيق الفوز في المباراة الأولى على أرضنا وبين جماهيرنا، من أجل تخفيف الضغوط ولعب الإياب بخيارات أكثر".

وأضاف "لم نوفق في التسجيل والاستفادة من الفرص الكثيرة التي أتيحت لنا خلال شوطي المباراة، لكن الحمد لله على توفيقه، سجل زميلي حسن معاذ هدف الفوز عند الدقيقة الـ89، وكان كافيا لخطف النقاط كاملة".

وشدد العمران على أن مستويات فريقه تسير بشكل تصاعدي في كأس محمد السادس وفي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقال "الحمد لله، الشباب من لقاء إلى لقاء آخر بدا أفضل في فرض شخصيته، وتأهلنا لدور الـ16 وخضنا لقاء الذهاب فيه وحصدنا في اللقاءات الثلاثة العلامة الكاملة، وأيضا حصدنا تسع نقاط من ثلاث مباريات متتالية من منافسات الدوري".

وزاد، "تلك الانتصارات أعطتنا ثقة أكثر في أنفسنا كلاعبين، ومنحتنا دعما معنويا كبيرا، وأصبح الفريق يمتلك ثقافة الفوز والانتصارات، وسنستمر بإذن الله في حصد النقاط محليا وعربيا".

وتطرق العمران إلى مباراة الإياب المقررة في الـ8 من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في العاصمة الأردنية عمان، وقال "في مباراة الذهاب من المهم ألا نتقبل الأهداف، ولله الحمد أنهينا المباراة الأولى دون أن يلج مرمانا وسجلنا هدفا سيكون له أثر قوي في تأهلنا، وفي الإياب ستكون الحسابات الفنية الخاصة من قبل الجهاز الفني مختلفة، ونحن سنكون جاهزين، ونؤكد تأهلنا إلى دور الثمانية، وبإذن الله نحقق النتيجة التي تؤهلنا بمشيئة الله ونواصل في هذا المحفل العربي الكبير".