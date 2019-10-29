أمريكيا: اتفاق التجارة مع الصين قد لا يكون جاهزا للتوقيع الشهر القادم

قال مسؤول في الإدارة الأمريكية اليوم إن اتفاق تجارة مرحليا بين الولايات المتحدة والصين قد لا يكون جاهزا للتوقيع عليه في تشيلي الشهر القادم كما هو متوقع لكن هذا لا يعني انهياره.

كان من المنتظر أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ "المرحلة الأولى" من الاتفاق خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي في تشيلي الشهر القادم، لكن ذلك الموعد مازال قابلا للتغيير.

وقال المسؤول "في حالة عدم التوقيع عليه في تشيلي، فإن هذا لا يعني انهياره. كل ما في الأمر أنه غير جاهز بعد.. هدفنا أن نوقعه في تشيلي. غير أنه أحيانا لا تكون النصوص جاهزة. لكن ثمة تقدما جيدا يجري إحرازه ونتوقع توقيع الاتفاق في تشيلي"، وفقا لـ"رويترز".

كان ترمب ووزير الخزانة ستيفن منوتشين والمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو قالوا جميعا إن تقدما طيبا يتحقق على صعيد الاتفاق بعد حرب تجارة ظلت تدور لنحو 16 شهرا، لكنهم أشاروا أيضا إلى أنها لن تكون مشكلة في حالة عدم الانتهاء من تفاصيل الاتفاق بحلول قمة منتدى أبك.