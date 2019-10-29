تجمع عالمي لاستكشاف الفرص الاسثمارية في السعودية.. 23 اتفاقية بـ 56 مليار ريال

في تجمع عالمي لاستشكاف الفرص الاسثمارية الواعدة في السعودية، شهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، اليوم، أعمال الدورة الثالثة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2019 التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة وسط حضور عدد من زعماء ورؤساء حكومات الدول ونخبة من المبتكرين والمستثمرين العالميين.

وشهدت فعاليات اليوم الأول من المبادرة توقيع 23 اتفاقية بين أطراف سعودية ودولية في قطاعات ومجالات متنوعة بقيمة إجمالية بلغت 56 مليار ريال.

وأعلنت أرامكو ، عزمها إنشاء المشروع المشترك للكهرباء في جازان، ومن المتوقع أن يكون المشروع مملوكا بنسبة 46% لشركة إير برودكتس، و25% لشركة أكوا باور، و20% لأرامكو السعودية، و9% لشركة "إير برودكتس قدرة" بقيمة بقيمة 42.94 مليار ريال كما وقعت الشركة سبع مذكرات تفاهم بحضور النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية أحمد السعدي، وكبير مسؤولي التحول الرقمي نبيل النعيم، الذي تحدث في حلقة نقاش عن كيفية استفادة الشركات من بياناتها للتنبؤ بالمخاطر وتحسين أدائها وتطوير أعمالها.

وقال السعدي على هامش توقيع الاتفاقيات: "تهدف أرامكو السعودية إلى تعزيز فرص الاستثمار التجاري من خلال تطبيق التقنية في جميع أوجه منظومة قطاع خدمات الطاقة في المملكة. ويأتي توقيع مذكرات التفاهم في إطار خطط المملكة الرامية إلى تطوير المناطق الصناعية واستحداث الوظائف وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي".

وتمثّل مذكرات التفاهم أوجها جديدة للتعاون مع شركات من ست دول، هي فرنسا، والنرويج، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية. وتدعم هذه الشراكات استراتيجية التنوع الاقتصادي للمملكة، وأعمال أرامكو عن طريق زيادة كفاءة التقنية المستخدمة في خدمات التنقيب والإنتاج والتكرير والكيميائيات والأعمال الهندسية. كما ستساعد مذكرات التفاهم هذه على المدى الطويل في تحسين الاستدامة والكفاءة التقنية في جميع مراحل سلسلة القيمة.

وتشمل مذكرات التفاهم وأوجه التعاون التجاري مذكرة تفاهم غير ملزمة بين أرامكو وشركة إير برودكتس قدرة (أيه بي كيو) لمناقشة تأسيس مشروع مشترك للغازات الصناعية، و مذكرة تفاهم مع شركة آكر آسا للتعاون بشأن الثورة الصناعية الرابعة في مجال الاستدامة والبيئة الخضراء، وأخرى مع شركة داسو سيستمز للتعاون بشأن المواد المتقدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وأيضا مع شركة بيكر هيوز للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والتعاون مع شركة بي إم تي، تستثمر بموجبها الشركة في مرافق تصنيع الوصلات والصمامات في المملكة، ومذكرة مع مجموعة توباسيكس، تستثمر بموجبها المجموعة في مرافق تصنيع وتصفيح الأنابيب باللحام، وخدمات التصفيح، إضافة إلى تعاون مع شركة بولترون للاستثمار في مرافق تصنيع الأنابيب اللامعدنية المعززة بالألياف الزجاجية في المملكة.

في السياق ذاته، وقعت هيئة الاستثمار مذكرة تفاهم مع Modular Middle East الأسترالية ، بقيمة 2.6 مليار ريال في مجال التطوير العقاري، ومذكرة مع شركة ForDeal الصينية بقيمة 1.12 مليار ريال في قطاع الابتكار وريادة الأعمال، وأخرى مع شركة KME الإيطالية بقيمة 412.5 مليون ريال في مجال المعادن والتعدين، كما وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع شركة Shiloh البريطانية بقيمة 750 مليون ريال في قطاع المعادن والتعدين، ومع شركة Xylem الأمريكية بقيمة 187.5 مليون ريال ومع شركة BRF البرازيلية بقيمة 401.2 مليون ريال في مجال الغذاء.

ووقعت التجمعات الصناعية مذكرة مع Instituto Butantan البرازيلية بقيمة 937.5 مليون ريال، إضافة إلى تعاون في مجال الأدوية واللقاحات مع شركة EUROFARMA البرازيلية بقيمة 412.5 مليون ريال، وتعاون في قطاع الطاقة المتجددة مع شركة AERIS ENERGIA البرازيلية بقيمة 375 مليون ريال.

كما وقعت شركة زاجل مذكرة تفاهم مع DTIC الهندية في مجال الخدمات اللوجستية بقيمة 750 مليون ريال، فيما وقعت مجموعة الخريف مع Aurora Motor اتفاقية في قطاع الصناعة والتصنيع بقيمة 187.5 مليون ريال.

وشهدت المبادرة أيضا توقيع شركة سابك اتفاقية في قطاع الصناعات الكيميائية مع شركة Baker Hughes الأمريكية بقيمة 186.5 مليون ريال، واتفاقية أخرى في مجال تقنية المعلومات مع شركة تقنية الطاقة بقيمة 120 مليون ريال.

ووقعت شركة FAST SERIVCE السعودية مذكرة تفاهم مع شركة Extreme International البريطانية بقيمة 187.5 مليون ريال، كما وقعت شركة سالك مذكرة تفاهم مع DAAWAT بقيمة 65.6 مليون ريال .