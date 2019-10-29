ولي العهد ورئيس البرازيل يناقشان فرص الاستثمار بين البلدين

التقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع اليوم، الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية البرازيلية، ومجالات التعاون الثنائي، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الشأن الاستثماري بين البلدين.

حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

فيما حضر من الجانب البرازيلي وزير الخارجية السيد إرينستو إنريكي، ورئيس المكتب الرئاسي السيد أونيكس لورينزوني، ووزير المواطنة السيد أوسمارتيرا، ووزير العلوم والتكنولوجيا السيد ماركوس سيزار، ووزير أمن الدولة السيد أوغوستو هيلينو، وعدد من كبار المسئولين في الحكومة البرازيلية.