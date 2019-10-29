خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء الهند

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس الوزراء بجمهورية الهند ناريندرا مودي.

وتم خلال المباحثات، استعراض آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، والأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ( الوزير المرافق )، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي.

كما حضرها من الجانب الهندي مستشار الأمن الوطني أجيت دوفال ، ووكيل وزارة الخارجية فيجائي كيشاف ، ووكيل الوزارة تي اس تيرومورتي ، وسفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد ، وعدد من المسؤولين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.