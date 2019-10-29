سعد الحريري يعلن استقالة الحكومة اللبنانية

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في كلمة اليوم الثلاثاء إنه يعتزم تقديم استقالة حكومته للرئيس ميشال عون ردا على الاحتجاجات مضيفا "وصلت لطريق مسدود".

وقال الحريري "صار لازم نعمل صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة . أنا طالع على قصر بعبدا لتقديم استقالة الحكومة لفخامة الرئيس ميشال عون وللشعب اللبناني بكل المناطق تجاوبا مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا على الساحات ليطالبوا بالتغيير والتزاما بضرورة تأمين شبكة أمان".