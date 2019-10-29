"بي.آر.إف البرازيلية" تستثمر 120 مليون دولار لإنشاء مصنع للدواجن في السعودية

قالت شركة تصنيع الأغذية البرازيلية بي.آر.إف إنها وقعت مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار السعودية لاستثمار حوالي 120 مليون دولار لبناء مصنع لمنتجات الدجاج في السعودية.

وقالت الشركة في بيان إن معظم منتجات المصنع الجديد ستوجه للسوق السعودية وقد تُصدر إلي دول أخرى مجاورة في المنطقة.

وذكرت بي.آر.إف في إفصاح "تقدر الشركة حجم الاستثمار بنحو 120 مليون دولار، مما سيتيح لبي.آر.إف توسيع وتعزيز وجودها في السوق السعودية".

وتابعت أن الموقع المحدد والطاقة والجدول الزمني للاستثمار وهيكل رأس مال المشروع سيتم تحديدهم في تاريخ لاحق.