بولندا تعتزم فرض ضريبة الازدحام على متاجر التجزئة الكبرى

قالت وزيرة ريادة الأعمال والتكنولوجيا البولندية يادفيجا إيميليفيتش في حوار إذاعي اليوم إن بولندا تعتزم فرض ضريبة جديدة على متاجر التجزئة الكبرى، حيث لن يتم فرض الضريبة على حجم التعاملات ولكن على الارتباك الذي تسببه هذه المتاجر في المدن.

وبحسب "الألمانية" أضافت بأنه في حال تشكيل الحكومة الجديدة سريعا، يمكن أن يتم طرح التشريح هذا العام، على أن يبدأ تطبيق الضريبة في بداية .2020

وأوضحت أن ضريبة الازدحام بالتأكيد سوف تكون مقبولة لدى المفوضية الأوروبية.

وكان قد تم تعليق محاولة بولندا السابقة بفرض ضرائب تصاعدية على متاجر التجزئة بعد فترة قصيرة من بدء تطبيقها عام 2016، عقب أن أعربت المفوضية الأوروبية عن شكوكها بشأن توافقها مع قانون الاتحاد الأوروبي.