ارتفاع صافي الدين العام للأردن 6.4% في نهاية أغسطس

ارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن في الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 6.4 بالمئة إلى 28.631 مليار دينار (40.3 مليار دولار) مقارنة مع 26.9 مليار دينار في نهاية 2018.

وبحسب "رويترز" أظهرت الاحصائيات التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية اليوم أن صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية أغسطس الماضي بلغ 16.159 مليار دينار في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.47 مليار دينار.

ويشكل صافي الدين العام الأردني ما نسبته 92.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.