هيئة رقابة مالية تدرس فرض عقوبات ضد "سويد بنك" بسبب غسل الأموال

قالت هيئة رقابة مالية سويدية اليوم إنها تدرس فرض عقوبات بحق مجموعة سويد بنك المصرفية على خلفية وجود ثغرات في إجراءاتها لمواجهة غسل الأموال.

وبحسب "الألمانية" قالت هيئة الرقابة المالية السويدية إنه من المتوقع صدور قرار العام المقبل.

كان البنك قد خضع لتحقيقات موسعة بشأن غسل الأموال، على خلفية تعاملات مشبوهة في دول البلطيق.

وأضافت الهيئة" التحقيقات بشأن الحوكمة في سويد بنك والسيطرة على إجراءات التغلب على غسل الأموال في منطقة البلطيق تتم بالتعاون مع السلطات الرقابية في استونيا ولاتفيا وليتوانيا".

وكانت الهيئة الرقابية في استونيا قد فتحت بصورة منفصلة تحقيقا بشأن فرع سويد بنك في استونيا.

وكان برنامج تلفزيوني استقصائي في السويد قد كشف في فبراير الماضي عن وجود معاملات مشبوهة تقدر بقيمة 5.8 مليار دولار بين سويد بنك وحسابات مصرفية في بنك دانسك الدنماركي.

وقال سويد بنك" الكثير من الملاحظات الرئيسية التي أبدتها الهيئة الرقابية المالية تطابق ملاحظات البنك نفسه".

وقد شكل البنك في أبريل الماضي وحدة لمكافحة الجريمة المالية. وقال اليوم الثلاثاء إنه يتوقع إكمال نحو 70 من بين 132 مبادرة لتحسين الإجراءات الروتينية ودعم النظام في الربع الرابع من العام الجاري.