في أول أيام مبادرة مستقبل الاستثمار.. 23 اتفاقية بـ 15 مليار دولار

قالت الهيئة العامة للاستثمار السعودية اليوم الثلاثاء إن المملكة وقعت 23 اتفاقا بقيمة 15 مليار دولار في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السنوي.

ويهدف المؤتمر، الذي يُعقد في عامه الثالث، لجذب استثمارات أجنبية إلى المملكة.

وذكر البيان أن الاتفاقات تشمل اتفاقا استثماريا بقيمة 120 مليون دولار بين الهيئة العامة للاستثمار وبي.آر.إف البرازيلية للصناعات الغذائية واستثمارا بقيمة 700 مليون دولار بين الهيئة ومودلر ميدل إيست. وتسعى الشركتان لتطوير عملياتهما في السعودية.

و قالت الهيئة إن أرامكو السعودية وقعت عدة اتفاقات خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

ووقعت الشركة اتفاقا بقيمة مليار دولار مع مجموعة توباسكس للاستثمار في ربط الأنابيب المقاومة للتآكل ومنشآت صناعية في المملكة.

وقال البيان إنها توصلت لاتفاق بقيمة 230 مليون دولار مع بيكر هيوز بشأن التطوير والاستثمار في الذكاء الصناعي والتحول الرقمي.

ووقعت أرامكو مذكرة تفاهم لتأسيس مشروع مشترك مع إيه.بي.كيو بقيمة 600 مليون دولار.

وقال بيان الهيئة إن الشركة وقعت أيضا اتفاقا بقيمة 200 مليون دولار مع داسو سيستيمز يهدف إلى التعاون في تحليل البيانات وإدارة المشاريع والمدن الذكية.