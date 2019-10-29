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أحداث في صور

الرجل الطائر

رويترز

البريطاني ريتشارد براوننغ يحلّق باستخدام بدلة نفاثة أمام مقر انعقادمبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض 

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