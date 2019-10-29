سامسونج تعتزم توقيع مذكرة تفاهم للمشاركة في تطوير "القدية"

أفادت تقارير إخبارية بأن مجموعة سامسونج تعتزم توقيع مذكرة تفاهم للمشاركة في تطوير مدينة "القدية" الترفيهية العملاقة جنوب الرياض.

ومن المتوقع أن يتم التوقيع على مستوى الرؤساء التنفيذيين، وذلك على هامش أعمال "مبادرة مستقبل الاستثمار" الجارية في الرياض.

ومن الممكن أن تشارك وحدات من المجموعة في تطوير مدينة الألعاب الترفيهية والفندق ومركز التسوق، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.