بسبب هبوط أسعار النفط.. تراجع أرباح "بي.بي" 40 % في الربع الثالث

تراجعت أرباح شركة "بي.بي" النفطية بشدة في الربع الثالث من العام حيث تضررت من انخفاض أسعار النفط لكن إيرادات قوية من عمليات التكرير ساعدت الشركة في تجاوز التوقعات رغم تجنيب مبالغ استثنائية تبلغ 2.6 مليار دولار تتصل بمبيعات أحد الأصول الكبيرة.

وبحسب "رويترز" منيت الشركة البريطانية بخسارة صافية لأول مرة فيما يزيد عن ثلاثة أعوام بسبب هذه المبالغ الاستثنائية لكن الأداء الأساسي ظل قويا.

ولم يطرأ تغير على التدفقات النقدية للعمليات على أساس سنوي وسجلت 6.1 مليار دولار برغم انخفاض أسعار النفط 17 بالمئة.

وقال بوب دادلي الرئيس التنفيذي للشركة في بيان سجلت "بي.بي" تدفقات نقدية من العمليات وأرباحا أساسية قوية خلال ربع شهد انخفاض أسعار النفط والغاز وتأثيرات إعصار قوي.

وسجلت الشركة خسارة صافية 700 مليون دولار لأول مرة منذ الربع الثاني من 2016.

وبلغت حصيلة تخارج بي.بي من استثمارات منذ بداية العام الحالي 1.4 مليار دولار.

وتراجع صافي دخل الشركة في الربع الثالث 40 بالمئة على أساس سنوي ليسجل 2.3 مليار دولار. ويتجاوز هذا التوقعات بأن تحقق الشركة 1.73 مليار دولار في استطلاع لآراء محللين أعلنته الشركة ومقارنة مع 2.81 مليار دولار في الربع الثاني من 2019.

وانخفض إنتاج النفط والغاز، بعد استثناء حصة بي.بي البالغة 19.75 بالمئة في روسنفت الروسية، 2.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.568 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا نتيجة صيانة عدة حقول تدر هوامش ربح عالية وتعطل الإنتاج أسبوعين في خليج المكسيك بالولايات المتحدة بفعل الإعصار باري.

وقالت الشركة إن إنتاجها في الربع الأخير من العام سيكون أعلى مقارنة بالربع الثالث مع انتهاء أعمال الصيانة.