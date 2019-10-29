استطلاع عرب نيوز و "يوغوف" : السعوديون أكثر إيجابية وإطّلاعا حول اليابان

أظهر إستطلاع إقليمي أنّ السّعوديين أكثر إيجابية وأكثر إطلاعًا من معظم العرب حول مختلف الأصعدة في علاقتهم مع اليابان. وقد قامت عرب نيوز، الصحيفة اليومية باللغة الإنجليزية ومركزها الرياض، وفي إطار مشروع إطلاقها نسختها اليابانية، بتكليف شركة "يوغوف" الدولية للاستطلاعات لاجراء مسح إقليمي. وأظهرت النتائج أنّالسّعوديين يميلون إلى وصف علاقتهم باليابان على أنها إيجابية، أكثر من أي شخص عربي آخر.

ويقول 83 في المائة من السعوديين إنهم يرغبون في زيارة اليابان، وتصل النسبة إلى 89 في المائة لدى السعوديين الذينتزيد أعمارهم عن الـ40 عامًا. كما تظهر الدراسة الاستطلاعية أن غالبية السعوديين يربطون اليابانيين بخصائص إيجابية. "يقول 53 في المائة منهم إن اليابانيين منظمّون و52 في المئة يشيرون إلى أنّهم جدّيين و 42 في المائة يقولون أنّ اليابانيين دقيقين في مواعيدهم".

وعلى الرغم من كون المملكة العربية السعودية هي أكبر مورّد للنفط في اليابان وهي مسؤولة عن 40 في المئة من وارداتاليابان النفطية، فإن 32 في المئة من السعوديين فقط يعرفون أن مجلس التعاون الخليجي يوفّر 85 في المائة من نفطاليابان. إلا أن الدراسة أظهرت أن حجم دراية السعوديين بطبيعة العلاقة النفطية مع اليابان أعمق من معظم العرب.

وتمّ عرض النتائج التي توصّلت إليها الدراسة الاستطلاعية التي أجراها موقع عرب نيوز بالتعاون مع شركة "يوغوف" الدولية للاستطلاعات، في حفل أقيم في الرياض، دُعي إليه نخبة المجتمع السعودي-الياباني بالإضافة إلى مسؤولينحكوميين ووسائل الإعلام وكبار رجال الأعمال. وفي كلمته التي ألقاها في الحفل، سلّط السفير الياباني الضوءعلى أهمية الدراسة وهنأ عرب نيوز على إطلاق نسختهااليابانية.

وقال سفير اليابان لدى المملكة العربية السعودية تسوكاسا إيمورا: "يسعدني ويشرفني أن أقف أمامكم في هذهالمناسبة السارّة، مناسبة إطلاق النسخة الرقمية اليابانية من عرب نيوز في الرياض. قد يعلم الكثيرون منكم أن إطلاقهاتم في طوكيو في 21 تشرين الأول الحالي، بالتزامن مع حفل تنصيب الإمبراطور الجديد ناروهيتو. يضيف توقيت هذاالإطلاق الرائع نكهة إضافية، بتزامنه مع بداية حقبة جديدة في اليابان واسمها "رييوا" وتعني "الوئام الجميل". آملأن تبني النسخة اليابانية من عرب نيوز جسرًا بين اليابان والمنطقة العربية عامّةً وبين اليابان والمملكة العربية السعوديةخاصّةً. أنا متأكد من أن هذا الإطلاق قد يسجل ولادة حقبة جديدة أخرى من التفاهم والمشاركة والعناية على مستوىالشعوب في الأيام القادمة. "

وأضاف: "خلال اليومين الأخيرين، أصبحت أتوق إلى تسلّم صحيفة عرب نيوز، لتميّزها بدراسة خاصة حول بالعلاقاتاليابانية بالعرب، التي قامت بها بالشراكة مع "يوغوف" تحت عنوان "نظرة العرب إلى اليابان".

وقال رئيس تحرير عرب نيوز، فيصل ج. عباس: " يسرّنا نحن في عرب نيوز وبالتعاون مع شركائنا في مجال الأبحاثفي " يوغوف"، أن نساهم في تحسين التفاهم بين اليابان والعالم العربي، وخاصّةً مع المملكة العربية السعودية". وأضاف: "تظهر الدراسة الاستطلاعية تصوّراً إيجابياً جدًا لليابان، كما أنّها تظهر عددًا من الأفكار غير الدقيقة التينأمل تصحيحها عبر نسخة عرب نيوز اليابانية التي تم إطلاقها في طوكيو الأسبوع الماضي".

تم إجراء الاستطلاع بتكليف من عرب نيوز، من خلال مقابلات أجريت عبر الإنترنت مع 3.033 متحدثاً باللغة العربية من18 دولة، كجزءٍ من الإصدار الأخير للنسخة اليابانية الرّقميّة.

وتم إطلاق نسخة عرب نيوز اليابانية في طوكيو في 21 تشرين الأوّل، بالتزامن مع حفل تنصيب الإمبراطور الجديدناروهيتو، تحت رعاية حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، بالإضافة إلى متحدثين بارزين منهم، وزير الدفاع الياباني تاروكونو ووزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي.