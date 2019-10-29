مع اقتراب المفاوضين من احتواء الحرب التجارية.. الأسهم اليابانية تبلغ أعلى مستوى فيما يزيد عن عام

ارتفعت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى فيما يزيد عن عام مع اقتراب المفاوضين من الولايات المتحدة والصين من احتواء الحرب التجارية بينهما ما يعزز توقعات أرباح الشركات.

وبحسب "رويترز" صعد المؤشر نيكي 0.47 في المئة ليغلق عند 22974.13 نقطة. وفي وقت سابق ارتفع المؤشر إلى 23008.43 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 11 أكتوبر تشرين الأول 2018. وارتفع المؤشر 14.25 بالمئة منذ بداية العام.

وأقبل المستثمرون على الأصول مرتفعة المخاطر بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إنه يتوقع التوقيع على جزء كبير من الاتفاق التجاري مع الصين قبل الموعد المحدد ولكنه لم يذكر تفاصيل بشأن التوقيت.

ويعمل زعيما أكبر اقتصادين في العالم علي الاتفاق على نص المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي أعلنه ترامب في الحادي عشر من الشهر الجاري. وكان ترامب قد أعلن أنه يأمل توقيع الاتفاق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الشهر المقبل.

واليوم الثلاثاء، حققت الأسهم اليابانية مكاسب لليوم السابع على التوالي مع إقبال مستثمرين على أسهم الشركات المنتجة للمواد التي تصدر للخارج، كما ارتفعت أسهم القطاع الاستهلاكي.

وعلى المؤشر نيكي، ارتفع 178 سهما بينما هبط 44.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.86 في المئة إلى 1662.68 نقطة ليبلغ أعلى مستوياته منذ الرابع من ديسمبر 2018.