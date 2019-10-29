"إيداع" تطبق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لصكوك الحكومة السعودية بالريال

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق الزيادة في القيمة الاجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (30-04-2019) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الثلاثاء 2019/10/29.
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