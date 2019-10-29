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أخبار الشركات- محلية

"إيداع" تطبق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لصكوك الحكومة السعودية بالريال

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق الزيادة في القيمة الاجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (30-04-2019) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الثلاثاء  2019/10/29.

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