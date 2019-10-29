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أخبار الشركات- محلية

"صناعة الورق" تتلقى طلبا من مساهمين لعزل أعضاء مجلس الإدارة

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق أنه واستنادا للمادة (90) من نظام الشركات فقد استلمت خطابا من اثنين من المساهمين والذي يملكون أكثر من 5% من رأس مال الشركة يطلب فيه عقد اجتماع لجمعية عامة عادية للتصويت على عزل السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والتصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد. هذا وستقوم الشركة بإتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة واللوائح والإعلان عنها لاحقا.

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