زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب جنوب الفلبين .. ولا تهديد بحدوث تسونامي

أعلنت الفلبين أن زلزالا بقوة 6.6 درجات ضرب اليوم جنوب البلاد ما تسبب باهتزاز الابنية واحداث حالة من الرعب بين السكان الذين فروا الى الشوارع. ووقعت الهزة السطحية في جزيرة مينداناو في نفس المنطقة التي شهدت زلزالا مدمرا بداية الشهر وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية التي أضافت انه لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.

وقالت السلطات الفيليبينية انها توقعت حدوث اضرار بعد الهزة القوية التي ضربت قرب دافاو سيتي لكن لم ترد أنباء فورية عن وقوع اصابات. وكانت الهيئة الأمريكية قد ذكرت في البداية أن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجات.

ولا تزال المنطقة تعاني من آثار زلزال ضرب بقوة 6.4 درجات قبل أسبوعين ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بعشرات المباني. والفيليبين جزء من "حزام النار" في المحيط الهادئ وهي منطقة ناشطة زلزاليا تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادي.