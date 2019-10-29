رئيس "بوينج" معترفا : ارتكبنا أخطاء في طائرات "737 ماكس" وسنصلحها

أكد دينس مويلنبورج الرئيس التنفيذي لشركة "بوينج" ثقته في قدرة الشركة على إصلاح الخلل في الطراز "بوينج 737 ماكس" وجعل طائراته من أكثر الطائرات أمانا بعد أن قررت سلطات السلامة الجوية في العالم وقف تشغيل هذا الطراز في مارس الماضي بعد حادثي سقوط طائرتين من الطراز في إندونيسيا وإثيوبيا مما أسفر عن مقتل المئات.

وقال مويلنبورج في شهادة مكتوبة سيلقيها اليوم أمام لجنة التجارة في مجلس الشيوخ الأمريكي "نعرف أننا ارتكبنا أخطأ ونفذنا بعض الأمور بصورة خاطئة .. نحن فعلنا ذلك وسنصلحه. طورنا تحسينات للطائرة 737 ماكس للتأكد من أن حوادث مثل تلك التي وقعت لن تقع مرة أخرى أبدا" بحسب وكالة بلومبرج.

وتأتي شهادة مويلنبورج أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بعد نحو عام من حادث سقوط أول طائرة من طراز بوينج 737 ماكس والتابعة لشركة الطيران منخفض التكاليف الماليزية ليون أير فوق بحر جاوا في إندونيسيا مما أدى إلى مقتل كافة ركابها وأفراد طاقمها وعددهم 189 شخصا.

وفي مارس من العام الحالي سقطت طائرة أخرى من طراز بوينج 737 ماكس تابعة للخطو الجوية الأثيوبية مما أدى إلى مقتل 157 شخصا لتصدر مؤسسات السلامة الجوية في العالم قرارا بوقف استخدام هذا الطراز الذي كان الأكثر مبيعا بالنسبة لشركة بوينج.