تتويج 11 نجما إعلاميا

توج الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، الفائزين بجوائز التميز للإعلام الرياضي لعام 2019، في حفل أقيم في فندق الفورسيزونز في الرياض، برعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

ويأتي إطلاق "جائزة التميز للإعلام الرياضي" أول حدث من نوعه يقام في السعودية ضمن برامج مبادرة الاتحاد لتطوير الإعلام الرياضي، بهدف تشجيع ودعم الإعلاميين الرياضيين والارتقاء بالمواد الإعلامية الرياضية.

وتقدم للمشاركة في هذه الجائزة ما يقارب 543 مشاركا، فيما بلغت المشاركات المرشحة للحصول على هذه الجائزة 68 مشاركة، حيث جاءت نتائج الفائزين بالجوائز على النحو التالي: فرع المقال الصحفي وفاز بجائزته محمد العمري، فرع التحقيق الصحفي فاز به محمد العيدروس، فرع الحوار الصحفي: وفاز به عبدالرحمن القحطاني، فرع الصورة الصحفية: وفاز به علي خمج، فرع التقرير التلفزيوني: وفاز به علي شراية، فرع الإعلامي الواعد: وفاز به عساف الخليفي، فارس الفزي، وعمر العقيل، وأخيرا فرع الإعلامي الأولمبي: وفاز به أمل السعيد، عبدالله الغزال، وحسام آل نصر.

وكان الدكتور رجاءالله السلمي رئيس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي قد أعلن خلال الحفل، إنشاء "صندوق دعم الإعلاميين الرياضيين"، لدعم ومساعدة الإعلاميين الرياضيين وأسرهم وتلمس احتياجاتهم، على أن تتولى لجنة خاصة بالصندوق إدارة شؤونه وتنظيمه.

ودعم الأمير عبدالعزيز بن تركي الصندوق، بمبلغ نصف مليون ريال، تقديرا ووفاء للزملاء الإعلاميين وإيمانا منه بدورهم الكبير في تطوير الإعلام الرياضي.