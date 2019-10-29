جوميز .. جلسة علاج

أجرى الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم فريق الهلال لكرة القدم، جلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة في مقر النادي، بعد شعوره بآلام في الركبة اضطرت المدرب الروماني رازفان لوشيسكو إلى استبداله خلال نزال النصر 1 / 2 أمس الأول في الجولة الثامنة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بينما واصل الثلاثي محمد كنو، أمير الكردي وعمر خربين برامجهم التأهيلية.

وعاود الهلال تدريباته أمس، حيث أدى اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية أمام النصر تدريبات استرجاعية، فيما أجرى البقية مرانا اعتياديا تركز على الجوانب اللياقية والفنية، وفرض لوشيسكو عددا من الجمل التكتيكية عبر مناورة على جزء من الملعب.