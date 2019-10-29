منصور بن مشعل للأهلاويين: عدلوا الأخطاء

طالب الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على فريق كرة القدم في النادي الأهلي اللاعبين بضرورة تلافي الأخطاء الفنية التي حدثت أمام الحزم 1 / 2 في الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين التي تسببت في فقدان النقاط الثلاث.

وقال للاعبين أثناء الاجتماع بهم بعد نهاية التدريبات التي جرت البارحة على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل في مقر النادي، "لم يظهر الفريق بالمستوى الفني المعروف عنه وكانت هناك أخطاء فنية الجميع يشترك فيها وينبغي من الآن تعديل هذه الأمور وتفاديها مستقبلا".

وأضاف، "لدينا ثقة كبيرة في إمكانات جميع أفراد الفريق ومقدرتهم على تحسين الصورة الفنية بدءا من اللقاء المقبل".

من جهة أخرى، أجل المدرب السويسري كريستيان جروس شرح الأخطاء الفنية التي حدثت أمام الحزم إلى تدريبات اليوم بعد أن طالب مساعديه الفنيين بحصرها.

واستأنف لاعبو الأهلي البارحة تدريباتهم بعد الراحة الإجبارية التي منحها لهم الجهازان الفني والإداري أمس الأول، وركز جروس في بداية الحصة التدريبية على الجانب اللياقي قبل أن يقسم اللاعبين إلى مجموعتين أجرى فيما بينهما مناورة ميدانية على نصف ملعب طالبهم من خلالها بضرورة التركيز أثناء نقل الكرات والانتشار بشكل سريع في المساحات الضيقة.