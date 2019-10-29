رينارد: أنتظر تتويج الهلال

يتمنى الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، تتويج الهلال بلقب النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، حينما يلتقي أوراوا ريد دايموندز الياباني، وقال "لدينا سبعة من لاعبي الأزرق الذين نجحوا في حجز مقعد في النهائي، ونأمل إكمالهم المهمة بالتتويج باللقب القاري"، منبها إلى أن "اللاعبين السعوديين يتمتعون بمهارة عالية ما يسمح لهم بالمنافسة في أعلى مستوى في الساحة القارية، حيث شاركت أربعة أندية في دوري أبطال آسيا".

وتابع في حواره مع موقع الاتحاد الدولي "فيفا"، لا أحب إطلاق الوعود الرنانة، حيث هدفنا المونديال، من يتذوق طعمه.. أعرف الأخضر جيدا، لأنه من بين أثقل المنتخبات في آسيا مع مشاركة في كأس العالم في روسيا 2018".

وقال "رؤية كل اللاعبين كانت الفكرة الأساسية، ولحسن الحظ بدأنا العمل ولدينا أربعة فرق تلعب في دوري أبطال آسيا، والتجمع الأول للأخضر دام عشرة أيام، وكان لدينا وقت للقاء ووضع الأسس لمشروعنا، بمرور الأيام تطورت الأمور وأراد الجميع التركيز فقط على اللعب، وتحسنت البيئة أيضا خارج الملعب إذ يتعايش اللاعبون مع بعضهم بعضا بشكل جيد، وأخبرتهم أنهم يجب أن يشعروا بالسعادة لعملهم، وارتداء قميص المنتخب شرف لأي لاعب، وأنهم يجب أن يكافحوا من أجل أن يكونوا هنا"، مكملا "بدأنا مرحلة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وهدفنا الأكثر إلحاحا الانتهاء وتصدر المجموعة الرابعة للانتقال إلى الدور الأخير، ومن مهامنا الأخرى تجديد دماء الأخضر، لكن بالتدرج، وهناك عديد من الشباب ذوي المواهب الاستثنائية وعلينا أن نمنحهم فرصة خاصة المجموعة التي توجت بكأس آسيا دون 20 عاما، ولعبوا في كأس العالم للشباب في بولندا".

وزاد "لعبنا ثلاث مباريات حتى الآن، وهزمنا سنغافورة في الداخل، وتعادلنا مع اليمن وفلسطين، خارج أرضنا، وهذا يدل على أن مجموعتنا أبعد ما تكون عن السهولة، ونأمل أن نتحسن قريبا ونبدأ في إدراك إمكاناتنا الكاملة لمنح الجماهير كثيرا من الفرح"، مشددا على أن فلسفة اللعب تعتمد على التمرير والتحرك بذكاء وفق الرسم التكتيكي "4 - 2 - 3 - 1".