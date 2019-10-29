تأكيدا لما نشرته "الاقتصادية".. بيدرو إيمانويل يقترب من الاتحاد

فيما يقترب البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب فريق ألميريا الإسباني لكرة القدم، من خلافة التشيلي لويس سييرا، المدرب المقال من منصبه في الاتحاد، ستسرع النتائج التي حققها ألميريا، خلال الأسابيع السبعة الماضية من عملية التعاقد المرتقبة أملا في مساعدة العميد، على التخلص من أزماته الفنية الحالية.

وكانت "الاقتصادية"، قد انفردت في عدد أمس الأول باقتراب الاتحاد، من إيمانويل، بخبر عنوانه "الاتحاد يجس النبض .. ويستهدف بيدرو إيمانويل".

وطلبت إدارة أنمار الحائلي، رئيس الاتحاد، من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، ومالك نادي ألميريا الإسباني استعارة إيمانويل.

وعلى النقيض من بدايته الجيدة في الدوري الإسباني للدرجة الثانية، دخل ألميريا، في سلسلة من النتائج المتذبذبة بين الهزائم والتعادلات خلال الجولات الست الماضية كسرها بالفوز على إكستريمادورا 3/2 في الجولة الـ13 من البطولة، ليحتل حاليا وصافة الترتيب بـ23 نقطة، متخلفا بفارق ثماني نقاط عن قادش المتصدر بـ (31 نقطة).

وسيكون قرار تعاقد الاتحاد، مع إيمانويل، في يد آل الشيخ، الذي آلت إليه جميع أسهم النادي الإسباني، بما يفوق الـ20 مليون يورو، ليحدث ثورة شاملة في النادي مع استهداف العــودة إلى الدوري الإسباني "لا ليجـا"، مع الكبـــــار في الموسم المقبل.

وخلف إيمانويل، تاريخا مضيئا مع التعاون، في الموسم الماضي حينما توج معه بكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الاتحاد نفسه في النهائي 2 / 1، مع تحقيق المركز الثالث في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بأعلى رصيد نقطي في تاريخ السكري (56 نقطة).

وسيحل الاتحاد، ضيفا على الأهلي، الخميس في ديربي جدة ضمن المرحلة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بينما يرتبط إيمانويل، بعدها بـ24 ساعة بريال أوفييدو، في الأسبوع الـ14 للدوري الإسباني.

ميدانيا، استأنف الاتحاد، أمس تدريباته تحضيرا لمواجهة الأهلي، تحت قيادة مدربه الوطني محمد العبدلي، بعد أن خسر الفريق آخر مبارياته أمام أبها 1 / 2، ضمن المرحلة الثامنة من دوري المحترفين، علما بأن الاتحاد، يحتل المرتبة العاشرة في ترتيب المسابقة بـ (9 نقاط)، بعد الفوز في ثلاث مباريات، الخسارة في خمسة لقاءات، مسجلا 12 هدفا وعليه 13 في ثماني جولات.