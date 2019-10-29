الشباب .. يقترب

وضع فريق الشباب لكرة القدم نفسه تحت الضغط بعد أن اكتفى بالفوز على نظيره شباب الأردن 1 / 0 على ملعبه في ذهاب دور الـ16 في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ورغم فوز الشباب بهدف إلا أنه سيدخل إلى جولة الإياب في الأردن في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بخيارات عديدة للتأهل إلى ربع النهائي، أبرزها الفوز بأي نتيجة أو التعادل، بينما يحتاج شباب الأردن إلى الفوز بفارق هدفين.

ومثل حسن معاذ لاعب الشباب دور البطل وهو يسجل هدف الفوز في الوقت القاتل بعد أن كانت المباراة تمضي إلى التعادل (90).