إبعاد الهلاليين عن ودية باراجواي

وافق الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، على الطلب الذي تقدمت به إدارة نادي الهلال، بالسماح للاعبي الأزرق الدوليين بالعودة إلى ناديهم بعد نهاية المواجهة المرتقبة للأخضر، أمام نظيره الأوزبكستاني التي تلعب في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، والمقررة في ملعب باختاكور المركزي في طشقند.

وسيستقبل الهلال، نظيره أوراوا الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، قبل لقاء الرد في ملعب سايتاما 2002 في طوكيو.

وجاء قرار سماح رينارد، للاعبي الهلال، بالالتحاق بناديهم في التوقيت المحدد تقديرا للمهمة الوطنية التي سيخوضها في إياب نهائي أبطال آسيا، ما يعني أن الأخضر، لن يعتمد على دوليي الهلال، في اللقاء الودي الدولي الذي يجمعه بمنتخب باراجواي، في الرياض في الـ19 من تشرين الثاني (نوفمبر)، ضمن فترة التوقف الدولية المقبلة.

وكان اتحاد باراجواي، قد أعلن أمس رسميا عن المباراة الودية تحت ضيافة الأخضر، في الرياض، وقبلها مواجهة بلغاريا في الـ 14 تشرين الثاني (نوفمبر) على ستاد فاسيل ليفسكي الوطني في صوفيا.