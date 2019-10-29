اختبار قوة عضلات موسى

ينتظر أن يجري النيجيري أحمد موسى لاعب فريق النصر لكرة القدم، اختبارا طبيا لقوة العضلات للتأكد من جاهزيته قبل العودة والانخراط في التدريبات الجماعية تأهبا لمواجهة أبها السبت المقبل في الجولة التاسعة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وغاب موسى فترة طويلة استمرت خمس جولات في الدوري، إثر إصابته بتمزق جانبي في الركبة خلال نزال الفتح 1 / 0 في الجولة الثانية.

وفي المقابل، أثبتت الفحوص الأولية التي خضع لها اللاعب عبدالرحمن العبيد إصابته بشد عضلي، اضطره إلى عدم إكمال مباراة الهلال 2 / 1 أمس الأول في الجولة الثامنة.

من جهة ثانية، منح المدرب البرتغالي روي فيتوريا راحة للاعبين ليوم واحد مكافأة لهم بعد الفوز على الهلال في الديربي، حيث أشاد بهم في غرفة تبديل ملابس اللاعبين.