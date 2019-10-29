«الثقافة» تستقبل 800 مشاركة في أولى مسابقاتها الوطنية للتراث الصناعي

استقبلت وزارة الثقافة أكثر من 800 مشاركة في أول مسابقة وطنية للتراث الصناعي، حيث تعمل اللجان المختصة حاليا على فرز المشاركات استعدادا لتحكيمها حسب الشروط التي وضعتها في الموقع الإلكتروني، التي حددت من خلالها مفهوم التراث الصناعي وآليات تصنيفه ونوعية المواقع التراثية، التي تندرج تحت هذا النوع من التراث.

وكشف عبدالكريم الحميد المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة عن تلقي مسابقة التراث الصناعي لمشاركات متنوعة من أفراد المجتمع تجاوزت حاجز الـ800 مشاركة، رصد من خلالها المشاركون مواقع للتراث الصناعي في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف، «تنوعت المواقع بين مصانع ومحطات ومبان تاريخية مرتبطة بالصناعة» مؤكدا أن المسابقة أنهت قبل أيام فترة استقبال المشاركات، وتدخل حاليا في مرحلة الفرز والتحكيم على أن يتم إعلان الفائزين بجوائز المسابقة في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

ونوه الحميد بحجم التفاعل في المسابقة من الجمهور والمهتمين بهذا النوع من التراث الذي سلطت وزارة الثقافة الضوء عليه للمرة الأولى في تاريخ المملكة، وذلك في سياق اهتمامها بتوثيق التراث الوطني بمختلف تجلياته المادية وغير المادية، لافتا إلى أن الوزارة ستخدم التراث الصناعي من خلال برنامج خاص إلى جانب المسابقة وغيرها من المبادرات المرتبطة.

وكانت الوزارة قد حددت ثلاثة مسارات للمشاركة في المسابقة لتوثيق أنماط التراث التي أسهمت في التطور الصناعي في المملكة من مبان ومصانع وآلات وغيرها، ويحمل المسار الأول عنوان "تحدي الاكتشاف" ويتضمن اكتشاف مواقع التراث الصناعي وتوثيقها عبر الصور أو الفيديو.

ويشمل المسار الثاني "تحدي القصة" ويتضمن تسجيل القصص المرتبطة بمواقع التراث الصناعي، فيما يتضمن المسار الثالث "تحدي التوثيق" إعداد بحث متكامل عن أحد مواقع التراث الصناعي.

ويأتي اهتمام وزارة الثقافة بدعم التراث الصناعي وتوثيقه من منطلق الإيمان بالقيمة الرمزية التي يحملها تاريخ المنشآت الصناعية التي أسهمت في التنمية الاقتصادية في المملكة، وانعكاس هذا التاريخ على النمو الاجتماعي وتعزيز الهوية الوطنية.

وتنظم الوزارة حاليا ثلاث مسابقات ثقافية مختلفة الاتجاهات هي، مسابقة الفلكلور الشعبي، مسابقة ضوء لدعم الأفلام، ومسابقة التراث الصناعي، كما أطلقت أخيرا برنامج "تطوير المواهب في صناعة الأفلام" إلى جانب مبادرات أخرى تستهدف المواهب الوطنية وتوفر لها فرص التدريب والتمكين والمشاركة في مختلف المجالات الإبداعية.