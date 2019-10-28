تركي بن محمد بن فهد ينقل رسالة من الملك لأمير الكويت

استقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، بقصر بيان اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له، حيث نقل لأمير الكويت رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

وقد حمله أمير الكويت تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

وأقام الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مأدبة غداء على شرف الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، وصباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويت، ووزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح.