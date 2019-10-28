بيع لوحة إيطالية مفقودة بـ 24 مليون يورو

أعلنت دار أكتيون للمزادات في فرنسا، بيع لوحة زيتية للفنان الإيطالي تشيمابوي، تعود إلى القرن الـ13 كانت مفقودة لوقت طويل، بقيمة 24 مليون يورو (26.6 مليون دولار)، وهو ما يعادل أكثر من أربعة أمثال القيمة التي كانت مقدرة لها، بحسب "رويترز".

وكانت اللوحة "كرايست موكد"، التي ترجع إلى أوائل عصر النهضة، قدرت بما يراوح بين 4 و6 ملايين يورو.

وقال دومينيك لو كوينت رئيس دار مزادات أكتيون في منطقة سونلي شمالي فرنسا، "عندما يعرض عمل لفنان نادر مثل تشيمابوي، عليك أن تكون مستعدا للمفاجآت. هذا أول عمل يعرض لتشيمابوي".

ولم تكشف دار المزادات عن هوية المشتري، لكنها قالت إن متحفا أجنبيا كان من بين المزايدين.

وكانت اللوحة الصغيرة، التي يبلغ طولها 26 سنتيمترا وعرضها 20 سنتيمترا، معلقة لأعوام بالقرب من إناء للطهي في مطبخ عجوز فرنسية في كومبياني شمالي العاصمة الفرنسية.