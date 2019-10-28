السعودية تثمن جهود الإدارة الأمريكية في القضاء على قائد تنظيم داعش وملاحقة أعضائه

صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن السعودية تابعت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن نجاح جهود ملاحقة قائد تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي والقضاء عليه.

وأضاف المصدر بأن حكومة المملكة تثمن جهود الإدارة الأمريكية الكبيرة في ملاحقة أعضاء هذا التنظيم الإرهابي الخطير الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين حول العالم وارتكاب فظائع وجرائم تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية في العديد من الدول ومن بينها المملكة.

وأكد المصدر بأن السعودية مستمرة في جهودها الحثيثة مع حلفائها وعلى رأسهم أمريكا في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لفكره الإجرامي الخطير.