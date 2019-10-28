60 % نسبة المشتغلين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 2018

شكلت نسبة المشتغلين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 2018 نحو 60 % من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص البالغ عددهم 8.59 مليون مشتغل

وأبرز مسح للهيئة العامة للإحصاء عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 2018، أن إيراداتها التشغيلية شكلت 45.5 % من إجمالي المنشآت والتي بلغت إيراداتها 1.67 تريليون ريال، بارتفاع 4.2 % مقارنة بالعام 2017.

وارتفع متوسط التعويضات للمشتغلين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 2018 بحسب المسح بنحو 0.58 % ليبلغ المتوسط 34.9 ألف ريال.

من جهته بلغت النفقات التشغيلية المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 822 مليار ريال، مثلت الصغيرة منها 35 %، والمتوسطة 23 %، في حين شكلت المنشآت المتناهية الصغير 42 %.