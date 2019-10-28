بسبب إعادة الهيكلة.. "اتش.اس.بي.سي" يحذر من مصاعب قادمة

قلص بنك "اتش.اس.بي.سي هولدينجز" الأرباح المستهدفة لعام 2020 وأعلن عن انخفاض حاد في الأرباح محذرا من خطة إعادة هيكلة باهظة التكلفة.

وبحسب "رويترز" وصف نويل كوين الرئيس التنفيذي المؤقت للبنك الأداء الضعيف في أوروبا والولايات المتحدة بأنه غير مقبول لكنه قال إنه قد يتعين على المستثمرين الانتظار حتى أوائل العام المقبل للاطلاع على خططه الكاملة لإعادة هيكلة أكبر بنك أوروبي من حيث الأصول.

وتأتي أحدث محاولة لإعادة هيكلة البنك وسط بيئة أعمال قاتمة نتيجة عوامل من بينها تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة والانسحاب البريطاني من الاتحاد الاوروبي الذي يستغرق وقتا طويلا ودورة تيسير السياسة النقدية والاضطرابات في هونج كونج.

وأعلن البنك اليوم أن الأرباح قبل الضرائب بلغت 4.8 مليار دولار في الربع الثالث مقارنة مع متوسط توقعات المحللين عند5.3 مليار دولار.

وقال كوين: "خططنا السابقة لم تعد كافية لتحسين أداء هذه الأنشطة في ظل توقعات أضعف لنمو الإيرادات".

ولم يخف كوين (57 عاما) والذي انضم للبنك في عام 1987 حرصه على شغل منصب الرئيس التنفيذي بشكل دائم، وكان رئيس مجلس الإدارة مارك تاكر صرح في أغسطس الماضي أن عملية البحث عمن سيحل محل الرئيس التنفيذي السابق جون فلينت قد تستغرق بين ستة و12 شهرا.