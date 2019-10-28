"الأهلي للتكافل" : تعيين الشريف رئيسا لمجلس الإدارة .. وحفني نائبا

أعلنت شركة الأهلي للتكافل عن استلامها خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي بعدم ممانعتها على تعيين خالد الشريف (عضو غير تنفيذي) رئيسا لمجلس إدارة الشركة والمهندس صالح حفني (عضو غير تنفيذي) نائبا لرئيس مجلس الإدارة إعتبارا من 27 أكتوبر وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة في 31 يوليو 2022.
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