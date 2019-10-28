"السعودية للاستثمار الصناعي" تربح 160 مليون ريال في الربع الثالث بانخفاض 50 %

أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن تحقيق صافي ربح 160 مليون ريال في الربع الثالث من 2019 بانخفاض 49.8 % عن نفس الفترة من 2018 والتي بلغ صافي الربح فيها 319 مليون ريال.

وحققت الشركة صافي ربح في الـ 9 أشهر الحالية بلغ 544 مليون ريال بانخفاض 35 % عن نفس الفترة من العام الماضي والتي حققت فيها الشركة صافي ربح بلغ 839 مليون ريال.

وبلغت قيمة المبيعات في الربع الثالث من العام الحالي 1.958 مليون ريال بانخفاض 14.7 % عن الفترة نفسها من 2018. فيما بلغت مبيعات الـ 9 أشهر الحالية 5.629 مليون ريال بانخفاض 16 % عن نفس الفترة العام الماضي.

وتراجعت ربحية السهم إلى 1.21 ريال في الـ 9 أشهر الأولى من 2019 بعد أن حقق السهم ربحية بقيمة 1.86 ريال خلال الفترة نفسها من 2018.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى :

1) انخفاض حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة (SCP،JCP) لتبلغ للربع الحالي 83 مليون ريال، مقابل 177 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، نتيجة انخفاض اسعار المنتجات.

2) انخفاض حصة المجموعة في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) لتبلغ للربع الحالي 83 مليون ريال مقابل 157 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

فيما يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:

1) انخفاض حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة (SCP،JCP) ، لتبلغ للفترة الحالية 285 مليون ريال، مقابل 399 مليون ريال السابق، نتيجة انخفاض اسعار المنتجات.

2) انخفاض حصة المجموعة في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، لتبلغ للفترة الحالية 268 مليون ريال، مقابل 460 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.