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أسواق الأسهم- السعودية

"تداول" : رفع تعليق تداول سهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) رفع تعليق تداول سهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق بعد إعلانها عن قوائمها المالية للربع الثاني 2019 بدءا من اليوم 28 أكتوبر. وكانت "تداول" قد علقت تداول السهم يوم 14 أكتوبر.

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