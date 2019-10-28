تراجع أرباح "الحمادي" إلى 21.1 مليون ريال خلال الربع الثالث

انخفض صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة الحمادي للتنمية والإستثمار إلى 21.1 مليون ريال خلال الربع الثالث, مقابل 21.3 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0.7%.

وبلغ الربح التشغيلي 34.4 مليون ريال خلال الربع الثالث, مقابل 35.5 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 3.3%.



بينما بلغ اجمالي الربح 62 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 65 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدني 4%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 65.4 مليون ريال، مقابل 72 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 9.4%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.54ريال، مقابل 0.6ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.