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أخبار الشركات- محلية

أرباح "بتروكيم" تتراجع إلى 171 مليون ريال خلال الربع الثالث

"الاقتصادية" من الرياض

انخفض صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" إلى 171 مليون ريال خلال الربع الثالث, مقابل 307 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 44%.

وبلغ الربح التشغيلي 335 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 569 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 41%.
 
بينما بلغ اجمالي الربح 495 مليون ريال خلال الربع الثالث, مقابل 736 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدني 33%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 542 مليون ريال، مقابل 929 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 42%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 1.13 ريال، مقابل 1.94 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

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