أخبار السوق

ارتفعت الأرباح الصافية لبنك الرياض خلال الربع الثالث من 2019 بنحو 59 في المائة إلى 1.5 مليار ريال مقابل 945 مليون ريال تم تحقيقها في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغت الأرباح الصافية للفترة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2019 (تسعة أشهر) نحو 4.5 مليار ريال مقابل 2.7 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع قدره 66 في المائة.



ارتفاع أرباح «أسمنت القصيم» إلى 90 مليون ريال في 3 أشهر



قفزت الأرباح الصافية لشركة أسمنت القصيم خلال الربع الثالث من 2019 بنحو 1486 في المائة إلى 90 مليون ريال مقابل 5.6 مليون ريال تم تحقيقها في الربع المماثل من العام السابق. وبلغت الأرباح الصافية للفترة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2019 (تسعة أشهر) نحو 217 مليون ريال مقابل 81 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع قدره 167 في المائة.



61 مليون ريال أرباح «أسمنت العربية» في الربع الثالث



ارتفعت الأرباح الصافية لشركة أسمنت العربية خلال الربع الثالث من 2019 بنحو 321 في المائة إلى 61 مليون ريال مقابل 14 مليون ريال تم تحقيقها في الربع المماثل من العام السابق. وبلغت الأرباح الصافية للفترة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2019 (تسعة أشهر) نحو 135 مليون ريال مقابل خسارة بـ42.5 مليون ريال تكبدتها الشركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



انخفاض أرباح «التصنيع» 84 % في 3 أشهر



انخفضت الأرباح الصافية لشركة التصنيع الوطنية خلال الربع الثالث من 2019 بنحو 84 في المائة إلى 41 مليون ريال مقابل 259 مليون ريال تم تحقيقها في الربع المماثل من العام السابق. وبلغت الأرباح الصافية للفترة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2019 (تسعة أشهر) نحو 497 مليون ريال مقابل 1.02 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام الماضي بانخفاض قدره 51 في المائة.



«نادك» ترفع أرباحها 40 % في الربع الثالث



ارتفعت الأرباح الصافية للشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" خلال الربع الثالث من 2019 بنحو 40 في المائة إلى 49 مليون ريال مقابل 35 مليون ريال تم تحقيقها في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغت الأرباح الصافية للفترة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2019 (تسعة أشهر) نحو 53 مليون ريال مقابل 50 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع قدره 6 في المائة.



مجلس إدارة «بدجت السعودية» يقر توزيع 0.5 ريال للسهم



قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" في اجتماعه الخميس الماضي، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2019، بواقع 0.5 ريال للسهم وذلك بنسبة 5 في المائة من رأس المال بإجمالي مبلغ قدره 35.58 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيانها أمس على موقع "تداول"، أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2019 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.