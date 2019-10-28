توقيع مذكرة تفاهم بين «منشآت» و«سدكو القابضة»

شهد ملتقى بيبان حائل الذي أقيم يوم الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) 2019 توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وشركة سدكو القابضة، وهي الجهة المقدمة لبرنامج ريالي للوعي المالي، وذلك لبناء إطار موحد للتعاون مع شركاء برنامج التوعية التمويلية ورفع مستوى الوعي لدى رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التعامل مع جميع الحلول التمويلية وكيفية الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة التي تتناسب مع احتياجاتها. ووقع مذكرة التفاهم عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة محمد المالكي، نائب المحافظ للتمويل في منشآت، بينما وقعها عن سدكو القابضة حسن الجابري، الرئيس التنفيذي وذلك في مركز الروشان للمعارض في حائل.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على إعداد خطة تنفيذية لندوات توعوية وفعاليات لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير المحتوى التوعوي لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتعريف بالخيارات والأدوات التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكيفية الوصول لها.

وفي تعليق له على توقيع مذكرة التفاهم، قال الجابري، "تلعب المنشآت الصغيرة والناشئة دورا حيويا في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، ولها أثر إيجابي في الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل للشباب السعودي، وفتح أسواق عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يتوافق مع تحقيق رؤية المملكة 2030".

وأضاف الجابري، "من المؤكد أن مذكرة التفاهم ستتيح لنا المضي قدما في تحقيق هدف برنامج ريالي لنشر الوعي المالي بين مختلف شرائح المجتمع، والإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف "رؤية المملكة". ستكون مذكرة التفاهم نقطة انطلاق لشراكة على المدى الطويل بين سدكو القابضة و"منشآت"، من أجل تعزيز كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من اكتساب المعرفة والأدوات التي تمكنها من اتخاذ قراراتها المالية بكفاءة. وسيتم ذلك من خلال الجهود المشتركة بين الطرفين، حيث إننا سنقوم في البداية بالتنسيق بين برنامج رواد ريالي للوعي المالي لرواد الأعمال وبرنامج التوعية التمويلية الذي تقدمه "منشآت"، حيث نوفر منظومة ريادية متكاملة".





تجدر الإشارة إلى أن برنامج ريالي للوعي المالي من البرامج المهمة التي أطلقتها مجموعة سدكو القابضة ضمن مبادراتها الاجتماعية. وهو برنامج معتمد من وزارة التعليم في المدارس والجامعات، ويهدف إلى تعزيز الوعي المالي لدى المجتمع وتطوير مهاراتهم وتزويدهم بالمعرفة التي تمكنهم من مواجهة مسؤولياتهم المالية. وقد نجح البرنامج في الوصول إلى 817 ألف مستفيد ضمن هدفه للوصول إلى مليوني مستفيد بنهاية عام 2020.