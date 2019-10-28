بنك الرياض راع استراتيجي لمبادرة مستقبل الاستثمار

أعلن بنك الرياض رعايته للنسخة المقبلة من مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تنطلق دورتها الثالثة خلال الفترة من 29 إلى 31 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري في العاصمة الرياض، بتنظيم من صندوق الاستثمارات العامة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتأتي رعاية بنك الرياض لهذا الحدث البارز الذي يقام هذا العام تحت عنوان: "ما هو مستقبل عالم الأعمال"، في سياق حرص البنك واهتمامه بتعزيز أواصر التعاون ودعم مختلف المبادرات والفعاليات التي تعنى بتسليط الضوء على مستقبل وآفاق اتجاهات الأعمال والفرص المستقبلية، واستكشاف النماذج المبتكرة التي تدعم استدامة النمو المستقبلي في مختلف قطاعات الأعمال وتحديدا فيما يخص قطاع التقنية والتحولات الرقمية التي تتصدر قائمة أولويات بنك الرياض والاستراتيجيات التي يتبناها لغايات دعم وتحفيز أدائه بما ينسجم مع "رؤية المملكة 2030" وجوهرها الاقتصاد المعرفي.

وأكد طارق بن عبدالرحمن السدحان الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، اعتزاز البنك بدوره راعيا استراتيجيا للدورة الثالثة من مبادرة مستقبل الاستثمار، معتبرا أن المبادرة اكتسبت منذ انطلاقتها زخما واهتماما دوليا لحاضر ومستقبل واعد، لما تمثله من منصة فاعلة للتواصل العالمي بين نخبة المستثمرين والمبتكرين من مؤسسات وحكومات، وملتقى حيوي لتبادل وطرح الرؤى الخلاقة حيال مستقبل الاستثمار العالمي وفرص النمو والشراكة الواعدة بين قادة القطاعات الاقتصادية وأقطابها حول العالم. كما أكد السدحان، أن رعاية بنك الرياض فعاليات المبادرة تأتي انسجاما بين أهداف المبادرة والأولويات الاستراتيجية التي يتبناها البنك وينصب اهتمامها على الاستثمار في مستقبل الصناعة المصرفية وأدواتها المبتكرة، في ظل التغيرات النوعية التي تشهدها مسارات التحول الرقمي وتقنيات الفنتك، التي تتماشى بدورها مع "رؤية المملكة 2030".