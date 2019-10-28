د. سليمان الحبيب: مستشفى الخبر الجديد نقلة نوعية في الرعاية الصحية

أكد الدكتور سليمان الحبيب رئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب الجديد في مدينة الخبر، يعد إضافة مهمة للقطاع الصحي الذي يخدم المنطقة، وسيمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية التي يحظى بها أبناء المنطقة الشرقية، إضافة لمنظومة السياحة العلاجية في المملكة، إذ تم تصميمه وتجهيزه وفق أعلى المعايير العالمية التي تحافظ على البيئة.

وأعرب عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف على رعايته افتتاح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الخبر أمس، مشيرا إلى أن ذلك يعكس حرصه واهتمامه على دعم المشاريع التنموية، كما ثمن متابعته لمشروع الخبر منذ أن تم وضع حجر الأساس قبل 36 شهرا وصولا إلى مرحلة التشغيل الكامل للمستشفى، وبالتأكيد أن هذا أمر غير مستغرب عليه.

وأوضح أن المستشفى يعمل بالنظام الرقمي المتكامل Digital Hospital الذي يربط 100 نظام مع بعضها بعضا، بما يضمن تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية في أقرب وقت ممكن. كما تم إنجازه في وقت قياسي لم يتجاوز 36 شهرا فقط من الإنشاء إلى مرحلة التشغيل، حيث إنه يتألف من 22 طابقا بمساحة تتجاوز 290 ألف متر مربع، ومواقف تتسع لنحو 2000 سيارة وحدائق بمساحة 2383 مترا مربعا، إضافة إلى مهبط للطائرات لاستقبال الحالات الحرجة، كما أنه مصمم وفقا لأعلى المعايير العالمية التي تحافظ على البيئة.

وبين الدكتور الحبيب أن المستشفى تصل قدراته الاستيعابية إلى نحو 500 سرير و310 عيادات تغطي أكثر من 60 تخصصا طبيا. كما يضم 71 سريرا للعناية الحرجة للأطفال والكبار وحديثي الولادة والعناية القلبية، عشرة تخصصات طبية دقيقة بطب الأطفال، 66 سريرا للأطفال الخدج وحديثي الولادة، 62 سريرا للطوارئ، أربع غرف للعزل، علاوة على 17 غرفة للولادة الطبيعية وغرفتين للولادة القيصرية، 45 حاضنة ذكية للأطفال، أربع غرف للقسطرة القلبية، 20 غرفة للغسيل الكلوي تطبق أعلى معايير السلامة والكفاءة، إضافة إلى 12 غرفة عمليات رقمية تعد الأحدث في المنطقة. بدوره، أكد البروفيسور عبدالله الحربش نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، التزام المجموعة بدعم وتأهيل الطاقات السعودية الشابة والسعي نحو توطين مزيد من الوظائف في مختلف التخصصات وزيادة برامج الزمالة الطبية التي وصلت إلى 14 برنامجا لتدريب الأطباء السعوديين، ودعم مسيرة البحث العلمي عبر إطلاق العدد الأول من مجلة الدكتور سليمان الحبيب البحثية HMJ.

وثمن الدكتور الحربش خلال حفل افتتاح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب الجديد في مدينة الخبر، رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ودعمه المتواصل واللا محدود، منذ وضع حجر الأساس لهذا المستشفى الذي تم إنجازه في وقت قياسي لم يتجاوز 36 شهرا، حيث يضم بين جنباته أفضل الكفاءات الطبية والفنية والإدارية من أبناء وبنات الوطن، الذين نجحوا مع بقية زملائهم في وقت قياسي وخلال مرحلة التشغيل في قيادة المستشفى نحو نيل شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات jci.

ثم تلاها كلمة لمدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفي الذي هنأ فيها مجموعة الدكتور سليمان الحبيب على تدشينها هذا المستشفى المتميز والفريد من نوعه الذي بدوره يدعم مسيرة القطاع الصحي الخاص نحو التوسع في تقديم الخدمات الطبية على مستوى المملكة.

وأكد في كلمته التزام وزارة الصحة بتهيئة البيئة الاستثمارية المثلى للقطاع الصحي، وجعلها أكثر جاذبية باعتبار أن صحة الإنسان تأتي على رأس الأولويات لتقديم خدمة صحية أفضل للمواطن والمقيم وتحقيق الأمن الصحي ليستطيع القيام بمهامه وأدواره وفقا لرؤية 2030. وشدد في كلمته على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وحرص المجموعة على الوجود في المنطقة الشرقية.

بعد ذلك تم عرض فيلم مرئي عن خدمات وتجهيزات وإمكانات مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ثم تكريم سمو أمير المنطقة الشرقية والشركات المساهمة في إنجاز هذا المشروع الضخم.

يذكر أن حفل الافتتاح شهده نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد، والدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال في المنطقة.