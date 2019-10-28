إطلاق الدورة الرابعة من مسابقة منتدى MIT

أعلن منتدى MIT لريادة الأعمال في السعودية، أحد فروع الشبكة العالمية لمنتدى MIT العالمي لريادة الأعمال بالشراكة مع باب رزق جميل، إحدى مبادرات مجتمع جميل، إطلاق الدورة الرابعة من مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية، المسابقة السنوية المخصصة لدعم رواد الأعمال السعوديين وتوفير منصة لعرض مشاريعهم وأفكارهم وتعزيز دورهم في منظومة الأعمال المبتكرة المستقبلية.

فتح باب التسجيل للمسابقة يوم 10 أيلول (سبتمبر) 2019، وذلك على الموقع الرسمي للمسابقة، ويستمر حتى 21 كانون الأول (ديسمبر) 2019 ومن ثم سيتم تقييم جميع الطلبات من قبل لجنة متخصصة من المحكمين من مجتمع ريادة الأعمال على أن يتم الكشف عن أسماء الفرق الـ45 المتأهلة إلى مرحلة نصف النهائي من مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية يوم 16 كانون الثاني (يناير) 2020. تمتد المسابقة إلى أكثر من ستة أشهر يتم خلالها تنظيم جولات تعريفية إلكترونية وفي مجموعة مختارة من الجامعات والمعاهد التعليمية في أنحاء المملكة ابتداء من أيلول (سبتمبر) وإلى منتصف كانون الأول (ديسمبر) 2019، وتشارك الفرق المتأهلة إلى المرحلة النصف النهائية طوال فترة المسابقة في سلسلة من الأنشطة التحضيرية وجلسات توجيهية ومخيم تدريبي تحت إشراف مختصين وخبراء في جميع المجالات التجارية والاجتماعية. وسيحظى المتأهلون إلى المرحلة النهائية بفرصة المشاركة في منتدى StartSmart السعودية أحد برامج مسابقة منتدى MIT العالمي الذي ينظم قبل إعلان الفائزين يوم 7 آذار (مارس) 2020 في مدينة جدة، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز وتوجيه رواد الأعمال على مستوى الأفكار والمشاريع الاجتماعية والتجارية من خلال ورش عمل وبرامج إثرائية ذات علاقة مباشرة بالتقنية والإبداع. إضافة إلى ذلك، ستتلقى الفرق التسعة الفائزة بالمسابقة دعوة للمشاركة في النسخة الـ13 من مسابقة منتدى MIT للشركات العربية الناشئة، كما ستمنح جوائز نقدية للفائزين يتجاوز إجمالها 325 ألف ريال.

وبمناسبة إعلان الدورة الرابعة للمسابقة، قال حسن جميل رئيس مجتمع جميل في المملكة، "تلتزم مسابقة منتدىMIT للشركات الناشئة في المملكة بالقيم الأساسية التي تنبع من صميم رسالة مجتمع جميل. نواصل مسيرتنا في قيادة التميز في بيئة ريادة الأعمال في المملكة تماشيا مع رؤية المملكة 2030"، من خلال الترويج للمشاريع الفنية، والأفكار الذكية، والمساعدة على توفير فرص عمل للشباب السعودي".

وأضاف، "نوجه الدعوة لكل رواد الأعمال الطموحين في السعودية للمشاركة بمشاريعهم في الدورة الرابعة من مسابقة منتدىMIT للشركات الناشئة في السعودية، والاستفادة من هذه المنصة المخصصة لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى واقع وشركاتهم من شركات ناشئة إلى شركات عالمية".

الجدير بالذكر أن مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية مفتوحة أمام جميع رواد الأعمال السعوديين وغير السعوديين من جميع الأعمار والقطاعات الاقتصادية للمشاركة ضمن أحد مسارات المسابقة الثلاث: مسار الأفكار ومسار الشركات الناشئة ومسار الريادة الاجتماعية.