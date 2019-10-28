نصر في «محيط» الهلال

أسقط فريق النصر لكرة القدم، غريمه الهلال 2 /1، للمرة الأولى في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بينما عمق أبها، جراح الاتحاد، بالفوز عليه 2 /1، في ختام المرحلة الثامنة من المسابقة. واحتفظ الهلال، بصدارته دوري المحترفين رغم تعطله في الديربي بـ(19 نقطة)، النصر خامسا بـ(14 نقطة)، أبها ثامنا بـ(11 نقطة)، والاتحاد في المرتبة الـ11 بـ(9 نقاط).
وعلى ملعب جامعة الملك سعود في الرياض "محيط الرعب"، قلب النصر، تأخره بهدف أمام الهلال، إلى فوز 2 /1، حيث بكر أصحاب الأرض عبر البرازيلي إدواردو (32)، قبل أن ينجح النصر في التعديل وحسم الديربي بواسطة المغربي عبدالرزاق حمدالله (55 و73).
وفي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المضيئة" في جدة، عمق أبها، جراح الاتحاد وتغلب عليه 2 / 1، بعد أن افتتح التسجيل اللاعب التونسي كريم العواضي (22)، بيد أن البرازيلي رومارينهو نجح في التعديل عن طريق ركلة جزاء (60)، قبل أن يسدد النيجيري روبن جابرييل، الضربة القاضية لأصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني (73).
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