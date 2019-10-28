ابن العويران: ادعوا لأبي

ذرف خميس العويران لاعب فريق الهلال والمنتخب السعودي لكرة القدم السابق، الدموع أثناء تكريمه من قبل إدارة النادي الأزرق خلال نزال النصر أمس في الجولة الثامنة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع جمهور الهلال لافتة كبيرة كتب عليها "اللهم أشف خميس"، تركت أثرا عميقا في نفس العويران الذي أصر على الحضور إلى ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، على كرسي متحرك رفقة ابنه سعد وشقيقيه حمد وثامر، بعد أن اطمأن على صحته عبر فحص طبي سبق المباراة.

والتقى العويران خلال تكريمه مسؤولين من إدارة الهلال، وظل يكرر "الحمد لله، الحمد لله" مكتفيا بها لعدم قدرته على الحديث نظرا لظرفه الصحي الراهن.

من جانبه، قال حمد شقيق خميس "نعتز ونثمن مبادرة الهلال بتكريم أحد نجوم الفريق، إضافة إلى مبادرة جمعية أصدقاء اللاعبين القدامى بقيادة رئيسها ماجد عبدالله الذي سلمه منزلا له ولعائلته، وسعيد تأثر كثيرا بحضوره للمباراة واستعاد ذكرياته عندما كان لاعبا".

وكرر سعد ابن خميس مطالبته عبر "الاقتصادية" بالدعاء لوالده، وقال "أرجوكم أطلبوا من الناس والجميع الدعاء لخميس، ولا تنسوه من دعائكم، أبي تأثر وفرح كثيرا بموضوع المنزل وتكريم الهلال".