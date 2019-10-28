إزالة لافتتين للهلال والنصر

اضطرت الجهة المنظمة لمباراة الديربي بين فريق الهلال لكرة القدم ونظيره النصر 1 / 2 في الجولة الثامنة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إلى إزالة لافتتين لجماهير الفريقين من على مدرجات ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب" قبل انطلاق المباراة.

وكانت جماهير النصر قد رفعت لافتة كتبت عليها "الزعيم العالمي"، وفي المقابل رفعت جماهير الهلال لافتة "عاصمة البطولات"، ما حدا باللجنة المنظمة إلى إزالتهما نهائيا قبل انطلاق المباراة، تفاديا لحدوث أي أزمة بين الجمهورين.

يشار إلى أن لقب "الزعيم" عرف به الهلال، بينما "العالمي" عرف به النصر، ودمجهما قد يثير كثيرا من اللغط.