شركة " بى جى أند إى " تقطع التيار الكهربائي عن 2.5 مليون شخص في كاليفورنيا

قطعت شركة باسفيك جاس أند اليكتريك (بى جى أند إى) التيار الكهربائى ، اليوم الأحد ، عن أكثر من 2.5 مليون شخص في كاليفورنيا، في أكبر تعتيم متعمد تقوم به الشركة في البلاد.

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن الشركة ، التى تواجه مشكلات مالية وإفلاس ,قطعت التيار الكهربائي عن حوالي 877 ألف منزل وشركة في جميع أنحاء نورثرن وسنترال كاليفورنيا بما في ذلك أجزاء من أوكلاند وبيركلي وغيرها من المدن المطلة على خليج المكسيك.

وأوضحت الوكالة أن الشركة تسعى بهذا الإجراء إلى الحيلولة دون اشتعال المزيد من حرائق الغابات من أعمدة الكهرباء ، خلال أقوى عاصفة تشهدها المنطقة منذ سنوات.