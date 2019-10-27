أنت هنا

أحداث في صور

من قصر إلى متحف

"الفرنسية"

فنيون يثبتون لوحة للرسام جان أوجست بارد (1812-1862) في أحد القصور الأثرية في مونتوبان جنوب فرنسا، التي تم تحويلها إلى متحف.

إنشرها

سمات

لوحة للرسام فرنسا متحف

أضف تعليق

﻿

المزيد من أحداث في صور