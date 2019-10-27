الجبير يبحث مستجدات القضايا مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستال، والوفد المرافق لها.

وبحسب "واس" جرى خلال الاستقبال، استعراض القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.